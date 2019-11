No ofício, enviado às redações, é referido que as audições, pedidas com caráter de "urgência", têm como enquadramento a demissão de António Teixeira e "as referências que o mesmo faz à tutela" na sua despedida.

O presidente do conselho de administração da transportadora aérea SATA, António Teixeira, apresentou hoje a sua demissão por motivos de "ordem pessoal" e também pelo atraso na "implementação de medidas de reestruturação", anunciou a empresa.

"Além de razões de ordem pessoal, por entre as principais razões que motivaram a sua decisão, encontram-se o atraso verificado na implementação de medidas de reestruturação, que considerou urgentes e necessárias, bem como a impossibilidade de reduzir, até ao final do ano 2019, os prejuízos do Grupo SATA, para metade do valor registado em 2018", declara a SATA em nota enviada à imprensa.

O PPM, que tem em Paulo Estêvão o deputado único no hemiciclo açoriano, quer também ter acesso a uma cópia do plano de negócios que o conselho de administração do grupo SATA entregou ao Governo Regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro.

Segundo a transportadora, "não obstante alguma melhoria dos resultados operacionais alcançados na SATA Azores Airlines no corrente ano, bem como a restruturação operacional efetuada nas transportadoras do Grupo SATA", António Teixeira "considerou não terem sido alcançados os objetivos a que se propôs" quando entrou em funções, em 2018.