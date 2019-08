O engenho foi encontrado submergido no mar, a 25 metros da costa e a três de profundidade, refere a agência de notícias espanhola EFE.

A descoberta foi feita casualmente por um elemento do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas (GEAS) da Guardia Civil espanhola, que se encontrava a banhos na praia de Sant Sebastià.

De acordo com o vereador do município de Barcelona responsável pela Segurança, Albert Batlle, os engenheiros da Guardia Civil inspecionaram hoje de manhã o estado do artefacto explosivo, que se revelou ser um projétil aéreo que provavelmente remonta à guerra civil espanhola, travada na década de 1930.

Depois da inspeção ao achado, as autoridades evacuaram a praia, por precaução, ao início da tarde.

Citado pela agência de notícia espanhola, o autarca informou que o explosivo tem 1,10 metros de altura e 80 centímetros de diâmetro e foi concluído que “é potencialmente perigoso manipulá-lo”.

Por isso, foi solicitada a ajuda de especialistas da Marinha provenientes de Cartagena (Múrcia), que chegam a Barcelona na segunda-feira.

Nessa altura, os militares vão levar fazer uma explosão controlada.