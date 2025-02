“Sing Sing” | Já nos cinemas

O que tem três nomeações para os Óscares e conta uma bonita história passada numa prisão em Nova Iorque? O filme realizado por Greg Kwedar conta com Colman Domingo no papel principal de presidiário que passa por um programa de reabilitação através das Artes, que permite que se volte a integrar em sociedade.

Também quer dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"? Pode subscrever aqui a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras oferece as melhores recomendações de coisas para ver, ouvir, ler e fazer.

Além de estar a ser um dos filmes mais acarinhados, “Sing Sing” conta com alguns fun facts que poderão despertar o teu interesse: é o primeiro filme a estrear em simultâneo nas salas de cinema e em mais de mil estabelecimentos prisionais nos EUA; grande parte do elenco do filme é composto por ex-reclusos que passaram precisamente por um destes programas de reabilitação e que fazem a sua estreia num projeto desta dimensão; todos os membros que participaram na produção de “Sing Sing” receberam o mesmo salário diário e o que variou foi a percentagem que detêm dos lucros do filme, o que permitiu que o orçamento total fosse significativamente mais baixo do que o esperado.

Apesar de não ser dos favoritos a ganhar o Óscar de Melhor Ator, a performance de Domingo tem sido amplamente elogiada pelo críticos e valerá o bilhete.

Vê as sessões disponíveis na NOS Cinemas, Cinema City ou El Corte Inglês.

Vê aqui o trailer.

Kendrick Lamar no Super Bowl | na Dazn

O fenómeno do futebol americano tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade nos últimos anos em Portugal, mas as atenções no próximo domingo (dia 9), data em que se define o campeão no Super Bowl, vão estar viradas para a performance ao intervalo por parte do rapper Kendrick Lamar.

Nos últimos meses, esteve envolvido num dos maiores beefs musicais de todos os tempos com Drake e dizem os “especialistas” que saiu vencedor, depois de “Not Like Us” se ter tornado num dos maiores hits de 2024 não só no streaming, mas também nos Grammys, onde arrecadou 5 prémios, incluindo os de “Song of the Year” e “Record of the Year”. Pelo meio, lançou o álbum “GNX” que subiu também aos tops. Há várias incertezas quanto ao espetáculo que poderá dar: será Drake novamente o alvo, que artistas vai convidar e, claro, a setlist.

Na madrugada de domingo para segunda-feira, na Dazn, teremos as respostas que queremos (e alguns anúncios de marcas bem feitos se tudo correr bem).

Vê aqui o vídeo.

Invincible | Temporada 3 já na Prime Video

É, sem exagero, uma das melhores séries de animação feitas nos últimos anos e a resposta perfeita, a par de “The Boys”, a todos os que começaram a sentir alguma fatiga com o género de super-heróis, após os sucessivos projetos da Marvel e da DC.

“Invincible” é baseada nos comic books de Robert Kirkman, também autor de “The Walking Dead”, e conta com um rating de 99% no Rotten Tomatoes. Acompanha a história de Mark Grayson, um adolescente filho de um “super-pai” e de uma mãe “normal”, cujos poderes aparecem subitamente e acabam por afetar todas as suas relações e a sua responsabilidade para com o mundo. Os principais elogios vão para o elenco que dá voz às personagens composto por nomes como Steve Yeun, J.K. Simmons e Sandra Oh e para os visuais da série, onde a ação e a violência são mais explícitas do que estamos habituados.

A terceira temporada estreou esta semana na Prime Video com 3 novos episódios, que mostram uma série que continua fiel a si própria e a atrair mais fãs todos os anos.

Vê aqui o trailer.

Na Internet, no mundo e na cultura pop

How I Met Your Mother. Josh Radnor (Ted Mosby) e o co-criador da popular sitcom, Craig Thomas, vão lançar um podcast de review a cada episódio da série no próximo dia 10 de março. Vai chamar-se “How I Made Your Mother”.

Prince. Depois de algum litígio com a família e gestores de património do artista, a plataforma de streaming já não vai avançar com o documentário que iria expor algumas polémicas ligadas à sua vida.

Inteligência Artificial. Hank Azaria, ator conhecido por fazer mais de 100 vozes na série “The Simpsons”, enfrentou uma plataforma inteligente que reproduzia as suas diferentes interpretações. Este é o resultado.

Emilia Perez. As polémicas com o filme mais nomeado da edição deste ano dos Óscares continuam a vir ao de cima.

Tempestade de Ónix. A obra com a venda mais rápida em 20 anos nos EUA e em Portugal.

Nostalgia. Este ano temos muitas datas para celebrar: vejam os 10 filmes que vão soprar as velas de grandes aniversários em 2025.

Os novos trailers