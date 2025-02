De acordo com o New York Times, o terceiro livro da série "Empíreo", fenómeno editorial internacional que está a conquistar os leitores de todo o mundo, é a obra com venda mais rápida em 20 anos.

"Tempestade de Ónix", uma história fantástica com dragões e magia, vendeu nos Estados Unidos, na primeira semana, 2.7 milhões de exemplares, consolidando-se assim como o mais destacado livro, na categoria de romantasy.

Segundo a editora Planeta, que publicou o livro em Portugal a 24 de janeiro, "Tempestade de Ónix", de Rebecca Yarros, "já se encontra na 2.ª edição, estando nos primeiros lugares do top de vendas das principais livrarias".

O primeiro romance, "Quarta Asa", tornou-se um best-seller instantâneo, assim como o segundo volume da saga, "Chama de Ferro". Ambos foram publicados pela Planeta em Portugal, em 2023 e 2024.

Com o lançamento de “Tempestade de Ónix”, Rebecca Yarros bateu um novo recorde de vendas. Segundo o NYT, os três primeiros romances venderam mais de 12 milhões de edições nos Estados Unidos.