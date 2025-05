O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, fechou a participação no Grupo G da Taça Libertadores de futebol com uma goleada e 'pleno' de vitórias, enquanto o Cruzeiro, orientado por Leonardo Jardim, despediu-se da Sul-americana com um empate.

O líder do campeonato brasileiro impôs-se 6-0 na receção aos peruanos do Sporting Cristal, na quarta-feira, em jogo da sexta jornada da prova sul-americana de clubes mais importante, com golos marcados por Estêvão (32 minutos), Flaco López (39 e 45+2), Raphael Veiga (64), Paulinho (71) e Facundo Torres (80). O Palmeiras, que venceu a Taça Libertadores em 1999, 2020 e 2021, as duas últimas sob o comando técnico de Abel Ferreira, tinha assegurado logo na quarta jornada o apuramento para os oitavos de final — e o primeiro lugar do grupo –, permanecendo como a única equipa 100% vitoriosa na edição de 2025. O Cruzeiro, terceiro classificado do Brasileirão, já estava afastado da fase a eliminar e não foi além de um empate 0-0 na última ronda do Grupo E da Taça Libertadores, na receção ao Unión, apesar de a equipa argentina ter jogado em inferioridade numérica desde os 41 minutos, na sequência da expulsão de Valentin Fascendini.