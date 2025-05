Depois de nove dias de férias, a equipa do treinador argentino Martín Anselmi voltou aos trabalhos e contou com o médio internacional sub-21 português, que foi dado como apto pelo departamento clínico portista, após debelar uma fratura no perónio da perna direita.

Vasco Sousa, de 22 anos, não compete desde 16 de fevereiro, quando saiu lesionado já nos instantes finais da vitória dos ‘dragões’ na visita ao Farense (0-1), em desafio da 22.ª jornada da I Liga, sendo que, no dia seguinte, foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

Além de Vasco Sousa, o FC Porto trabalhou com nove jogadores da respetiva equipa B, nomeadamente Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, o brasileiro Kaio Henrique, o angolano Domingos Andrade, André Oliveira, Gil Martins, Tiago Andrade e o colombiano Brayan Caicedo, enquanto João Teixeira foi autorizado a juntar-se ao plantel principal na quarta-feira e o médio sérvio Marko Grujić continua limitado com uma lesão no pé direito.

O FC Porto, terceiro classificado da I Liga em 2024/25, disputará o renovado Mundial de clubes, que decorre de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, sendo opositor no Grupo A dos brasileiros do Palmeiras, comandados pelo treinador português Abel Ferreira, dos norte-americanos do Inter Miami, de Lionel Messi, e do Al Ahly, bicampeão egípcio e africano.