Ancelotti, de 65 anos, é o primeiro estrangeiro em seis décadas a comandar o Brasil. O antigo técnico do Real Madrid e AC Milan foi apresentado num hotel no Rio de Janeiro, afirmando que "é um grande orgulho comandar a melhor seleção do mundo, tenho pela frente um grande trabalho e muita esperança de que o Brasil volte a ser campeão".

"O único objetivo é ganhar o Mundial" de 2026, acrescentou o italiano, que será o quarto técnico da canarinha em dois anos.

Ancelotti também promoveu o retorno de Casemiro (Manchester United) à seleção, que contará com Vinícius Júnior (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).

Ancelotti estreia-se no dia 5 de junho contra o Equador, em Guayaquil. No dia 10, o Brasil receberá o Paraguai em São Paulo.

São dois jogos importantes, apesar de o Brasil estar na zona de classificação direta, a dez pontos da líder e já classificada Argentina.

O italiano não convocou Neymar, que está a recuperar de lesão, embora tenha garantido que, "obviamente", conta com ele no futuro.

Lista de convocados

Guarda-redes.: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al-Nassr/ASA), Hugo Souza (Corinthians).

Defesas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille/FRA), Beraldo (PSG/FRA), Carlos Augusto (Inter de Milão/ITA), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG/FRA), Vanderson (Monaco/FRA), Wesley (Flamengo).

Médios: Andreas Pereira (Fulham/ING), Andrey Santos (Strasbourg/FRA), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Casemiro (Manchester United/ING), Ederson (Atalanta/ITA), Gerson (Flamengo).

Avançados: Antony (Betis/ESP), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Matheus Cunha (Wolverhampton/ING), Raphinha (Barcelona/ESP), Richarlison (Tottenham/ING), Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP).