As autoridades suspeitam que os detidos praticaram crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, obtendo um lucro ilegítimo superior a nove milhões de euros, confirmam em comunicado enviado às redações.

A investigação apurou que o esquema utilizado é um clássico “esquema de Ponzi”, em que novos investimentos são usados para pagar rendimentos a investidores anteriores, criando uma estrutura financeira insustentável. Várias sociedades dos Países Baixos terão sido atraídas para esta fraude.

Com os fundos obtidos ilegalmente, os suspeitos teriam adquirido bens de luxo e propriedades, incluindo imóveis em Portugal, onde estavam atualmente localizados.

Os dois detidos vão ser apresentados à autoridade judiciária competente no Tribunal da Relação do Porto, onde aguardam os próximos passos do processo.