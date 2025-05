Em comunicado, a PJ revela que o homem é suspeito de ter matado um jovem de 20 anos na madrugada do dia 14 de outubro de 2023, entre as 04:00 e as 05:00 da manhã, na sequência de uma altercação entre dois grupos rivais.

De acordo com a autoridade, a “vítima acabou por ser atingida, no pescoço, com uma garrafa de vidro partida, facto que lhe causou graves lesões, provocando-lhe a morte no local”.

Após os factos, quer o suspeito quer os restantes membros do seu grupo, iniciaram uma trajetória de fuga, segundo revela a nota.

Após diligências da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que conduziu a investigação, as autoridades chegaram à identidade do autor, tendo sido recolhidas provas que possibilitaram a emissão, pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, de um mandado de detenção europeu.

Com a colaboração das autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido, no quadro da cooperação internacional, a PJ procedeu à localização, detenção e extradição para território nacional do suspeito.

O homem, cidadão estrangeiro, acabou por ser localizado e detido no Reino Unido, país para onde fugiu logo no dia seguinte ao homicídio, refere a PJ.

Após apresentação às autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.