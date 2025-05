O Iscte foi a única universidade portuguesa que utilizou o financiamento PRR para, em 2022, avançar com oito licenciaturas (a que se juntaram mais duas em 2023), que deram origem a uma nova escola em Sintra.

Dos primeiros estudantes do ano letivo 2022-2023, 153 vão concluir a sua licenciatura este sábado.

Atualmente com 700 alunos, o Iscte-Sintra saltará para 900 estudantes de licenciatura no ano letivo 2025-2026. Destes, 40% são mulheres: do total, 20% são naturais do concelho de Sintra; 60% são da região de Lisboa; e 20% vêm do resto do país, do Norte aos Açores.

“O Iscte-Sintra é um projeto de inovação académica e pedagógica que cruza a formação em tecnologias digitais com a sua aplicação nas áreas da indústria, da cibersegurança, da saúde, da gestão, da educação ou da construção sustentável”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do Iscte.

O acompanhamento de todos os alunos por empresas, hospitais, escolas e outras organizações exteriores ao Iscte, através de projetos desde o primeiro semestre do 1º ano, deverá proporcionar-lhe uma empregabilidade muito alta. “Estabelecemos parcerias com quase uma centena de empresas, organizações públicas e instituições sociais”, afirma o diretor do Iscte-Sintra, o economista Ricardo Paes Mamede. “Graças a estas ligações, os nossos estudantes contactam com o mundo exterior à universidade desde o primeiro ano, desenvolvendo competências, resolvendo problemas reais, ajudando a transformar o território à sua volta”.

Para além da aplicação específica da Inteligência Artificial, da cibersegurança e da automação a contextos de gestão, de saúde ou de construção (entre outras áreas), os cursos da escola do Iscte em Sintra orientam a sua formação para o empreendedorismo e para a inovação, com ênfase em modelos de negócio, na transformação digital e na procura de novas soluções para produtos, processos e serviços. “Os nossos alunos são o que se chama os “Beta Testers”: as pessoas que se disponibilizam para experimentar em primeira mão uma nova solução, testam os seus limites, detetam os erros, dão ‘feedback’, ajudam a melhorar”, afirma Ricardo Paes Mamede.

As dez licenciaturas do Iscte-Sintra são: Desenvolvimento de Software e Aplicações; Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Política, Economia e Sociedade; Tecnologias Digitais Educativas; Tecnologias Digitais e Gestão; Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; Tecnologias Digitais e Saúde; Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Tecnologias Digitais e Automação; Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável.

As estas licenciaturas juntam-se mestrados nacionais em Transformação Digital no Ensino e Aprendizagem; e em Cibersegurança e Resiliência. O Iscte-Sintra leciona ainda um mestrado internacional, com 186 estudantes de diversos países, em “Managing Digital Transformation in the Health Sector” (International Master’s Programme).