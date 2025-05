Eduardo Quaresma, que na presente temporada conquistou a I Liga portuguesa e a Taça de Portugal de futebol pelo Sporting, solicitou a saída imediata dos trabalhos da equipa sub-21 portuguesa, transmitindo ao selecionador, Rui Jorge, não se sentir em condições para constituir uma mais-valia na disputa do Campeonato da Europa, que terá início dentro de pouco mais de duas semanas.

O pedido foi imediatamente aceite e o defesa de 23 anos já não participou na sessão de treino realizada hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, que contou, por conseguinte, com 23 jogadores à disposição, faltando ainda apresentar-se o defesa Rafael Rodrigues e o médio Diogo Nascimento, que este fim de semana ainda disputarão o play-off pela última vaga na próxima edição da I Liga ao serviço do AVS e Vizela, respetivamente.

A autoexclusão de Eduardo Quaresma reduz o lote de convocados para 25 jogadores — incluindo Rafael Rodrigues e Diogo Nascimento — e o lugar do defensor sportinguista não será colmatado, visto que a lista de convocados terá de ser reduzida e dois dos atletas não incluirão o lote definitivo para a disputa do Europeu, a anunciar no dia 3 de junho.

No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.