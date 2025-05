“Em momento algum houve a intenção de agressão ou de qualquer conduta desleal da minha parte. Entrei em campo com um único objetivo: jogar e vencer. A jogada em questão foi disputada com muito contato e rapidez, porém de forma legítima, sem qualquer intenção de agressão”, escreveu o jogador, na sua conta oficial na rede social Instagram.

Na mesma publicação, Matheus Reis refere que a pisadela na cabeça do avançado italiano, aos 90+5 minutos, quando as ‘águias’ venciam por 1-0, se deveu a “um desequilíbrio de corpo, facto inclusive confirmado pela continuidade do jogo e pela continuidade do adversário em campo”.

Após o encontro, que os ‘leões’ acabaram por vencer por 3-1, no prolongamento, foi divulgado um vídeo nas redes sociais do Sporting — que, entretanto, foi retirado — em que surgem vários jogadores ‘leoninos’ junto ao autocarro da equipa, ouvindo-se alguém exclamar “aqui, nós pisamos na cabeça”.

Matheus Reis justifica que tal “surge num contexto de festa e não pode transformar um lance numa arma de arremesso” contra o próprio jogador nem contra o Sporting.

Na segunda-feira, o Benfica anunciou que vai participar disciplinarmente de Matheus Reis e de Maxi Araújo, que também esteve envolvido no referido lance, “pelas múltiplas agressões ao jogador Andrea Belotti.”

Logo após o final da partida frente ao Sporting, o presidente dos ‘encarnados’, Rui Costa, e o treinador Bruno Lage criticaram a atuação da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.

O bicampeão nacional em título Sporting conquistou no domingo a Taça de Portugal em futebol pela 18.ª vez, ao vencer o Benfica por 3-1, após prolongamento, na final da 85.ª edição da prova, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Kokçu adiantou os ‘encarnados’, aos 47 minutos, mas Gyökeres empatou, aos 90+11, levando o encontro para o prolongamento, durante o qual Harder operou a reviravolta dos ‘verdes e brancos’, aos 99, antes de Trincão fixar o resultado, aos 120+1.