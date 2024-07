Em comunicado, a Câmara Municipal de Almada (CMA), no distrito de Setúbal, explica que “após análises realizadas nas últimas 48 horas, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou que a água balnear das praias de S. João da Caparica/ Praia do Norte obteve valores acima do limite estipulado para o parâmetro e. coli”.

Nesta altura, adianta a autarquia, foram já colocados os respetivos avisos e encontram-se já hasteadas as bandeiras vermelhas sinalizando a interdição das águas.

Na sequência desta situação, a Câmara Municipal de Almada adianta que está já no terreno no sentido de localizar a origem do problema, em colaboração com os Serviços Municipais de Água e Saneamento (SMAS), a gestão do litoral (WEMOB), os concessionários e as autoridades competentes.

A Agência Portuguesa do Ambiente realizará novas análises na quinta-feira, garantido a autarquia que “continuará a acompanhar a situação e a informar a população”.