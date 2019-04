“Para estes trabalhadores a regularização dos vínculos precários passou de uma esperança, no início, para um pesadelo”, disse aos jornalistas Joaquim Ribeiro, trabalhador no Instituto Superior Técnico e dirigente do Sindicato da Função Pública do Sul e Regiões Autónomas, criticando as decisões desfavoráveis aos trabalhadores que exercem funções de caráter permanente.

Este setor, afirmou, foi o que teve “a mais baixa taxa de aprovação dos requerimentos”.

Segundo os números contidos no texto de uma resolução hoje submetida aos trabalhadores para aprovação, no universo total das instituições de ensino superior, até 22 de abril, foram aprovados para regularização do vínculo apenas 7% dos 1.509 requerimentos de docentes e 17% dos 1.668 processos de investigadores, “o que significa uma taxa global de 12%”.

No caso dos trabalhadores técnicos e administrativos, a percentagem de requerimentos aprovados “não chega aos 50%, lê-se no documento”.

Ana Mesquita, em representação do grupo parlamentar do PCP, compareceu na manifestação para exigir uma rápida resolução da situação por parte do governo.