Segundo fonte dos bombeiros, citada pelo portal de notícias G1, “uma morte havia sido confirmada e três pessoas haviam sido resgatadas com vida, mas o total de vítimas não tinha sido contabilizado".

O prédio situa-se no bairro Dionísio Torres, uma região da classe média de Fortaleza. No local estão pelo menos seis equipas do Corpo de Bombeiros, além de viaturas da Polícia Militar e de agentes da Defesa Civil, diz O Globo

"São muitas as camadas [do prédio] e não podemos usar máquinas escavadoras porque isso poderia magoar quem está lá. Tentamos ouvir algum sinal sonoro que indique a presença de pessoas nos destroços e esse trabalho pode demorar dias", referiu o tenente Romário, assessor do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Ceará, em entrevista à GloboNews.

Segundo a Folha de S. Paulo, um estabelecimento comercial foi atingido pelos escombros, bem como vários carros e um camião.

Os bombeiros pediram aos moradores que se afastem das suas casas por risco de fugas de gás e choques elétricos.