Segundo a publicação, a investigação é conduzida pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro e iniciou-se após o órgão receber informações de uma colaboração premiada (acordo em que um investigado confessa crimes em troca da redução da pena) de um ‘doleiro’ (pessoa que faz o câmbio de moedas estrangeiras) Sérgio Mizhay, preso no ano passado.

O esquema ilícito terá sido operado pelo empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Marcelo Alves.

O jornal adianta que o prefeito de câmara do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, também é alvo da investigação.

No acordo de colaboração, Mizhay afirmou que Rafael Alves ajudou Crivella a viabilizar a doação de recursos para a sua campanha eleitoral em 2016 e obteve em troca a nomeação de seu irmão Marcelo Alves para presidir à Riotur.

Os irmãos teriam criado e operado um “balcão de negociação de subornos” dentro da prefeitura do Rio de Janeiro.