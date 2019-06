“A estimativa que nós temos neste momento anda à volta de meio milhão de euros de prejuízo”, adiantou João Ponte, referindo-se aos caminhos agrícolas da responsabilidade dos serviços florestais e do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA).

O governante falava, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita aos terrenos agrícolas mais fustigados pela chuva forte e pelo vento que se fizeram sentir no passado domingo, com impacto sobretudo na zona oeste da ilha Terceira.

No que diz respeito aos caminhos agrícolas, João Ponte disse que serão repostas as situações “mais complicadas” para garantir a circulação em segurança dos agricultores, mas pelo menos duas intervenções de maior dimensão terão de ser efetuadas em 2020, com recurso a verbas do próximo orçamento.

“Estamos a investir cerca de 1,9 milhões de euros em novos caminhos aqui na ilha Terceira. Todos eles já estão concluídos ou com contrato assinado, não será possível reprogramar estes investimentos”, justificou.

O Governo Regional vai também apoiar os agricultores que tiveram prejuízos na cultura do milho forrageiro, mas os estragos ainda não estão contabilizados.