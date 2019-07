O movimento dos “coletes amarelos” iniciou-se em Paris de forma espontânea em outubro de 2018 e espalhou-se para outras cidades francesas (e até de outros países) juntando milhares de pessoas – que se diziam inconformadas pelo aumento do preço dos combustíveis, pelo alto custo de vida e pelas desigualdades económicas — em sucessivas manifestações que provocaram avultados estragos físicos.

O relatório hoje apresentado no parlamento menciona que o danos provocados pelo movimento tiveram um custo económico direto que representa 10% da riqueza produzida pelo país, ou seja mais de dois mil milhões de euros, mas teve repercussões sociais e políticas cujas consequências ainda não se podem avaliar totalmente.

“Esta perspetiva macroeconómica está longe de refletir a amplitude das repercussões (do movimento)”, pode ler-se no relatório elaborado por uma equipa de 16 deputados e promovido por uma iniciativa do presidente da Comissão dos Assuntos Económicos da Assembleia Nacional francesa, Roland Lescure.

O turismo foi um dos setores mais prejudicados pelo movimento dos “coletes amarelos”, com perdas de cerca de 850 milhões de euros, afetando hotéis, restaurantes e cafés, de acordo com cálculos mencionados no relatório.