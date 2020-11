Segundo uma nota do gabinete de Ferro Rodrigues, esta visita da conferência de presidentes do Parlamento Europeu, prévia à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, será promovida com a mesma ambição que teria caso fosse possível realizá-la com modelo presencial.

Também de acordo com a mesma nota, no quadro desta visita, está já marcado um encontro bilateral entre Ferro Rodrigues e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

A este encontro seguir-se-á "uma reunião alargada aos presidentes dos grupos parlamentares, deputados únicos representantes de partido e deputadas não Inscritas, em que participarão os líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu".

"O presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Luís Capoulas Santos, que assumirá um papel central na condução da Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, representará as comissões parlamentares no encontro alargado", acrescenta-se.

Da agenda destes encontros constam as prioridades políticas já definidas pela presidência portuguesa, "bem como temas com maior incidência parlamentar, como o papel dos parlamentos nacionais na recuperação da União Europeia pós-pandemia de covid-19, a temática das migrações ou, numa perspetiva mais abrangente, o calendário das conferências interparlamentares" que terão lugar durante o primeiro semestre de 2021.