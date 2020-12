A eurodeputada pelo Bloco de Esquerda e candidata à Presidência da República, Marisa Matias, fraturou as costelas na sequência de uma queda, este domingo. A notícia foi avançada pela própria através de uma publicação na rede social Twitter onde revela que os próximos dias de pré-campanha irão sofrer adaptações.

"Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. [...] Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar por este país!", pode ler-se no tweet em que a dirigente bloquista aproveita ainda para agradecer ao profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde que a assistiram no Hospital de Aveiro no domingo de manhã.

Portugal vai a votos no dia 24 de janeiro para eleger um novo Presidente da República. A candidatura de Marisa Matias é uma de sete, numa lista que inclui os nomes de Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan Gonçalves, André Ventura, “Tino de Rans”, João Ferreira e Ana Gomes.

Candidata prevê 256 mil euros de despesas na campanha

Marisa Matias entregará hoje, no último dia do prazo, no Tribunal Constitucional, um orçamento de 256 mil euros, “um valor significativamente abaixo do que entregou há cinco anos” que foi de cerca de 454 mil euros, sublinhou a candidatura.

“Adaptando a campanha às exigências da pandemia e salvaguardando a saúde, um terço do orçamento corresponde ao envio do jornal de campanha para o domicílio das pessoas”, destaca a candidatura na nota divulgada.

Do conjunto das candidaturas apresentadas, a do candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, é a que apresenta o valor previsto mais elevado, de 450 mil euros.

Já o atual Presidente da República, que se recandidata ao cargo, prevê despesas de até 25 mil euros, enquanto Ana Gomes apresentou um orçamento de até 50 mil euros. enquanto o líder do Chega, André Ventura, tem 160 mil euros orçamentados e o dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan um valor "abaixo de 40 mil euros".