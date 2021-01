Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, as felicitações de Xi Jinping foram feitas numa ligação telefónica.

Os desafios colocados pela pandemia de covid-19 deram um novo impulso à “tradicional amizade” sino-portuguesa, estimulando a “cooperação pragmática” na luta contra o novo coronavírus, disse o Presidente chinês.

Xi Jinping atribui “grande importância” ao desenvolvimento das relações entre a China e Portugal e quer trabalhar com Marcelo Rebelo de Sousa para “beneficiar ambos os países e povos”, refere o comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do PSD e CDS, foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, com 60,70% dos votos, segundo os resultados provisórios apurados em todas as 3.092 freguesias e quando faltava apurar três consulados.

A socialista Ana Gomes foi a segunda candidata mais votada, com 12,97%, seguindo-se André Ventura, do Chega, com 11,90%, João Ferreira (PCP e Verdes) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar - RIR) com 2,94%.

A abstenção foi de 60,5%, a percentagem mais elevada de sempre em eleições para o Presidente da República.