Rui Ribeiro falava na sua tomada de posse como presidente da ANSR, que decorreu no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, após ter presidido à entidade em regime de substituição.

Afirmando estar consciente dos "enormes e exigentes desafios que o futuro coloca com a mobilidade sustentável e os veículos autónomos, que obrigam a uma revisão do quadro legislativo do processo contraordenacional", Rui Ribeiro considerou imperativo "adequar a estrutura da ANSR, dotando-a das condições necessárias ao cumprimento da missão".

" A concretização da estratégia da ANSR passa necessariamente por uma revisão do quadro orgânico que promova a descentralização das competências da presidência e uma maior autonomia administrativa e financeira desta autoridade", afirmou Rui Ribeiro no seu discurso de tomada de posse.

A sinistralidade rodoviária, disse, "é um problema de saúde pública, de responsabilidade coletiva e um desígnio de todos", observando que "os acidentes rodoviários são a primeira causa de morte no mundo, na faixa etária dos cinco aos 29 anos, representando anualmente mais de 1,35 milhões de vítimas".