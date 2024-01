Segundo o semanário, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, decidiu renunciar ao cargo antes mesmo de ser ouvido pelas autoridades no âmbito do inquérito judicial.

Pedro Calado é um dos detidos no âmbito do caso, e aguarda pelo interrogatório judicial, que vai decorrer durante este sábado, em Lisboa.

Em frente ao tribunal, o advogado que representa o autarca, Paulo Sá e Cunha, confirmou a notícia: "Vai renunciar, sim. Entendeu que era a medida adequada face às atuais circunstâncias".

As detenções de dois empresários e do autarca do Funchal surgiram na sequência de uma operação que também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e anunciou na sexta-feira que vai abandonar o cargo.

Segundo a Polícia Judiciária, em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Na manhã de sexta-feira os detidos foram identificados e hoje, durante o interrogatório, vão ser confrontados sobre o que está no processo.

(Notícia atualizada às 14h50, com declarações do advogado de Pedro Calado)