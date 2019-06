Durante a Assembleia Municipal, o autarca foi também questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Lourenço, sobre o acordo que a Câmara do Municipal do Porto tem com o Fundbox, entidade gestora do Inversurb, o Fundo Especial de Investimento Imobiliário criado em 2010 para gerir o projeto do Bairro do Aleixo.

“Falei com os participantes do fundo e achamos que neste tempo diferente em que a cidade vive seria interessante extinguir o fundo do Aleixo, pagar as devidas compensações aos privados que fizeram investimento”, afirmou Rui Moreira, adiantando que essa solução “permitiria à câmara avançar com um programa de pormenor e para o modelo integrado”.

“Sucede porém que há um dos participantes do fundo que não vota, que é a Rio Forte e há um outro dos participantes que não está interessado nesta proposta. Portanto, a câmara não tem nenhuma forma de o fazer”, sublinhou, acrescentando que o executivo vai “garantir” o cumprimento do contrato.

Já a 07 de junho, quando contactado pela Lusa, o administrador-delegado da Fundbox, Manuel Monteiro de Andrade, afirmou que o contrato com o município do Porto vai ser “escrupulosamente cumprido”, pelo que “a obra nos antigos terrenos do Bairro do Aleixo, só avançam, a partir do momento, que for entregue a última habitação social que conste do contrato”.