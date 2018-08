A visão é de Eugénio Sequeira, presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), que, em entrevista à agência Lusa, a propósito dos 70 anos da LPN, alertou para os perigos das alterações climáticas que o mundo já está a viver. É só o princípio, diz.

Engenheiro agrónomo licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia, investigador, especialista em agricultura sustentável, florestas e desertificação, Eugénio Sequeira diz que não gostava de passar pelas alterações climáticas com a família, admite que os netos vão “passar as passas do Algarve” e diz: “vamos dar cabo da nossa civilização, não do planeta”.

Ainda assim, é otimista quando afirma que, no futuro, o mundo terá que ser melhor, que o homem vai ser forçado a encontrar energias não poluentes, soluções para os problemas ambientais de hoje. “Sabemos que vai ser difícil, mas temos capacidade para o fazer”.

Para já, o mundo tem de lidar com as alterações climáticas, as cheias, mas também as secas, a sobre-exploração das águas subterrâneas e a perda de habitats como as zonas húmidas, o excesso de nitratos, as culturas híper intensivas, a poluição das ribeiras e dos oceanos.

De tudo fala e tudo lamenta Eugénio Sequeira, que aponta em Portugal para um problema que é urgente resolver. “Salvar o montado é salvar todo o sul do país. Se o sul não tiver suporte para defender o montado da seca o deserto chega a Lisboa”.