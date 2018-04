Na primeira reunião da nova CT da Lusa com o novo presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos afirmou pretender "recompor a rede nacional" através de colaboradores à peça, uma solução que defende como mais barata do que aquilo que a Lusa paga em transportes aos jornalistas residentes para cobrir fora da sua área serviços esporádicos, refere o órgão que representa os trabalhadores, em comunicado.

Relativamente ao encerramento de algumas delegações nacionais, o presidente disse que "não lhe parece 'grande sentido' esta opção, que retira 'dignidade à representação institucional da Lusa', adiantando estar a avaliar se será possível replicar em território continental parcerias como a que a Lusa tem com a RDP nos Açores e com a RTP na Madeira".

Em termos correspondentes internacionais, Nicolau Santos afirmou que será necessário "encontrar soluções para alguns sítios", nomeando Berlim, Genebra e Nova Iorque como prioridades, de acordo com a Comissão de Trabalhadores.