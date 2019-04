“Dois clubes portugueses venceram duas importantes competições da UEFA, factos que merecem o reconhecimento do Presidente da República, pelo impacto que têm junto dos milhares de portugueses que acompanharam estes feitos e pelo que significam na projeção de Portugal no espaço europeu e no futebol mundial”, indica a nota publicada no site oficial da Presidência da República.

O Sporting conquistou no domingo a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer na final por 2-1 os cazaques do Kairat Almaty, anfitriões da fase final da prova, enquanto o FC Porto tornou-se na segunda-feira a primeira equipa portuguesa a vencer a UEFA Youth League, ao impor-se por 3-1 aos ingleses do Chelsea, na final realizada em Nyon, na Suíça.