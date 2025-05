Depois da igualdade a um golo no dérbi da 33.ª e penúltima jornada na Luz, os ‘leões’ e as ‘águias’ entram para a derradeira ronda com os mesmos 79 pontos, mas com o Sporting a precisar de fazer o mesmo resultado do Benfica para ser campeão, enquanto os ‘encarnados’ precisam de um deslize para ainda poderem festejar.

Em jogos marcados para as 18:00, o Sporting, que procura o primeiro bicampeonato desde que alcançou o ‘tetra’ em 1953/54 e não vai ter o capitão Morten Hjulmand, castigado, recebe o Vitória de Guimarães, enquanto o Benfica visita o Sporting de Braga.

Os bracarenses ainda têm muito ténues esperanças de chegar ao pódio, uma vez que estão a três pontos do FC Porto, que recebe, igualmente no sábado, às 18:00, o já tranquilo Nacional, mas têm de vencer o Benfica e esperar que os ‘dragões’ sejam derrotados, além de terem de recuperar de uma diferença de sete golos.

Na luta pela presença na Liga Conferência, o Vitória de Guimarães (quinto) e o Santa Clara (sexto) entram para a última jornada em igualdade, com os mesmos 54 pontos, embora com vantagem no confronto direto para os vimaranenses, que apenas precisam de fazer o mesmo resultado que os açorianos, que jogam com o ‘aflito’ Farense.

Os lugares de despromoção também vão ser todos decididos na última jornada, com a certeza de que o lanterna-vermelha Boavista precisa de um ‘milagre’ para chegar ao play-off, uma vez que precisa de vencer em Arouca e que AVS (16.º) e Farense (17.º) percam com Moreirense e Santa Clara, respetivamente.

À entrada para a última jornada, o Estrela da Amadora (15.º), com 29 pontos, é a primeira equipa em zona de manutenção, mas tem apenas dois pontos de avanço sobre o AVS (16.º) e sobre o Farense (17.º), equipas com as quais tem desvantagem no confronto direto.

Verificando-se uma igualdade entre AVS, que em caso de triunfo assegura sempre, pelo menos, o play-off, e Farense, a vantagem no confronto direto será também da equipa nortenha.