“Foi com profundo pesar que o Presidente da República tomou conhecimento da morte precoce do agente principal Ricardo Campos, do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, na sequência de um acidente rodoviário”, lê-se numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa apresenta “as mais sentidas condolências” à família enlutada e amigos, “sentimentos que estende à PSP”.

De acordo com a Rádio Renascença, Ricardo Campos, de 47 anos, estava internado no Hospital de Santa Maria desde terça-feira, após ter sofrido um acidente rodoviário na autoestrada A5.