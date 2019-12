“Se nós, que temos esta história, não valorizamos o património identitário, ninguém o valorizará por nós”, disse o chefe de Estado, durante a sessão solene comemorativa do 110.º aniversário da Comissão de Vigilância do castelo feirense, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que este desafio deve ser colocado “permanentemente” a todas as vertentes da sociedade civil, porque Portugal tem “um património riquíssimo, variadíssimo e disperso e, em muitos casos, destratado pelo tempo, de quando em vez, também, pela mão humana”.

O Presidente da República considerou ainda que o Estado tem uma “intervenção fundamental” nesta matéria, devendo atuar como “um catalisador positivo” para toda a sociedade.

“Não é só definir regras, não é só definir enquadramentos. É mobilizar, fazer a pedagogia e sempre que possível, na parcimónia de meios, que sabemos que existe, estar atento para intervir apoiando o que é prioritário”, disse.