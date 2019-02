O primeiro-ministro haitiano, Jean Henry Céant, anunciou no sábado à noite uma série de medidas para tentar aliviar a crise económica e combater a corrupção, na tentativa de reduzir a tensão vivida nos últimos dias.

A tensão política gerou protestos violentos nos quais se exigiu a renúncia do Presidente do Haiti, Jovenel Moise.

Entre as medidas anunciadas por Céant estão a redução do preço dos alimentos, a discussão do aumento do salário mínimo e a redução das despesas da administração pública.

As manifestações começaram em 07 de fevereiro, data do segundo aniversário da chegada ao poder de Moise, num momento em que se vive uma grave crise económica, que foi agravada este ano por uma acentuada depreciação do gourde, a moeda oficial, e pela crise de eletricidade motivada pela escassez de combustíveis.