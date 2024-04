A chegada de Bassirou Diomaye Faye está prevista para as 11:00 (12:00 em Lisboa) e o regresso para cerca das 15:00 (16:00 em Lisboa), de acordo com o programa provisório da visita divulgado hoje pelo Gabinete da Presidência guineense.

O Presidente do Senegal será recebido pelo homólogo Umaro Sissico Embaló, no aeroporto de Bissau, com honras militares e uma hora depois desloca-se para o Palácio da Presidência da República da Guiné-Bissau.

Na sede da presidência guineense terá lugar um encontro restrito entre os dois chefes de Estado, seguido de um encontro bilateral alargado às delegações dos dois países.

No final dos encontros está agendada uma declaração conjunta à imprensa.

A visita termina com um almoço oficial oferecido pelo Presidente da Guiné-Bissau e o regresso ao Senegal de Bassirou Diomaye Faye está previsto para pouco depois das 15:00 (16:00 em Lisboa).

O novo presidente do Senegal, com 44 anos, tomou posse a 02 de abril, tendo sido escolhido como candidato às presidenciais pelo líder da oposição Ousmane Sonko, impedido de concorrer e que viu o partido ilegalizado pelo regime do então Presidente, Macky Sall.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, referia frequentemente as boas relações com o anterior homólogo senegalês, a quem tratava por “irmão mais velho”.

Depois de conhecidos os resultados eleitorais, o chefe de Estado guineense felicitou Bassirou Diomaye Faye pela vitória e garantiu que “a Guiné-Bissau continuará a investir na relação bilateral, em benefício dos cidadãos dos dois países, reforçando os laços de amizade e de cooperação” que os unem “enquanto dois povos irmãos”.