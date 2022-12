No ato da entrega formal dos animais no Estado-Maior General das Forças Armadas, em Bissau, o general Fernandes afirmou que o Presidente guineense doou as vacas para todas as unidades militares, paramilitares e ainda para o contingente da CEDEAO estacionado no país.

Desde o passado mês de maio que a CEDEAO tem estacionada na Guiné-Bissau a Missão de Estabilização e Segurança na Guiné-Bissau (MSSGB), composta por cerca de 700 militares, oriundos do Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Senegal.

Ao receber os animais, o general Saliu Baldé, chefe da divisão da logística das Forças Armadas guineenses, saudou o gesto do Presidente Sissoco Embaló, que atualmente preside à CEDEAO.

“Este gesto parece pequeno, mas é de grande importância, num contexto em que os militares estão de prevenção para garantir a estabilidade e tranquilidade no país”, afirmou o general Baldé, aludindo ao facto de todos os militares e policiais permanecerem nas respetivas unidades neste período.

António Correia, adjunto comandante da força da MSSGB, também enalteceu o gesto do Presidente da Guiné-Bissau e considerou que deve ser vista na perspetiva da hospitalidade africana.

“É um grande gesto que dá moral para a tropa, mas também sabemos que é da nossa tradição africana dividir o pão com os irmãos visitantes”, observou António Correia.

Nos últimos dias, as Forças Armadas guineenses, coadjuvadas por elementos da CEDEAO, reforçaram o patrulhamento nas ruas de Bissau sobretudo durante o período noturno.