Zarco, que largou do 11.º lugar, gastou 45.47,541 minutos para cumprir as 26 voltas previstas, com 19,907 segundos de vantagem sobre o espanhol Marc Márquez (Ducati), enquanto o também espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) ficou em terceiro, a 26,532.

Com estes resultados, Marc Márquez cimentou a liderança no Mundial, com 171 pontos, contra os 149 do irmão Alex (Ducati), segundo classificado,.

O piloto luso Miguel Oliveira, que largou da 20.ª posição da grelha de partida, era o sétimo classificado quando o pneu traseiro da Yamaha derrapou.

Oliveira chegou a ser o segundo classificado, numa prova marcada pela chuva, que teve o arranque adiado devido à troca de mota por todos os pilotos, que montaram pneus de chuva. Contudo, na segunda volta de aquecimento, 12 deles optaram por voltar a trocar de mota, por outra com pneus de piso seco.

Miguel Oliveira manteve-se em pista e aproveitou para escalar posições quando os adversários foram novamente às 'boxes' recuperar a mota com pneus de chuva, que entretanto tinha voltado a cair com intensidade.

O piloto natural de Almada regressou neste GP francês à competição, após três provas de paragem devido a lesão, sofrida no GP da Argentina, a segunda ronda da temporada, há dois meses.