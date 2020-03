“Vimos imagens que serão impossíveis de esquecer. Alguns territórios — e em particular a geração mais velha — estão a pagar um preço muito elevado”, disse Mattarella no discurso em que saudou os milhares de médicos que se ofereceram para trabalhar nas áreas mais atingidas pelo surto, no norte do país.

Mattarella incentivou os italianos a continuarem a obedecer ao decreto nacional que os mantém em casa há já duas semanas e meia, com a exceções reservadas apenas para trabalhos essenciais ou tarefas vitais, como comprar comida e medicamentos.

“Gostaria de agradecer a todos. Os sacrifícios de comportamento que as medidas indicadas pelo governo exigem de todos estão a ser aceites com grande sentido cívico, demonstrado pela maioria dos cidadãos”, acrescentou Mattarella.

O Presidente elogiou ainda o trabalho das equipas médicas, bem como o esforço dos que asseguram a produção e distribuição de alimentos ou os que estão nas linhas de produção de máscaras de proteção.

“Gostaria de exprimir uma gratidão renovada aos que, para todos nós, estão a enfrentar a doença com abnegação incansável: médicos, enfermeiros, todo o pessoal de saúde”, disse o Presidente.

O número total de mortes em Itália elevou-se para 9.134, um aumento de 969 em comparação com quinta-feira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.