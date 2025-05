Além da missa de dia 18, sabe-se também que a primeira audiência geral acontece na quarta-feira seguinte, dia 21 de maio.

Antes destes dois momentos, o novo Papa vai presidir também à oração "Regina Coeli" (Rainha do Céu) no próximo domingo, às 12h00 (11h00 em Lisboa), a partir da varanda da Basílica São Pedro.

Na segunda-feira, dia 12 de maio, Leão XIV terá um encontro com jornalistas, disse o diretor do serviço de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana e pertence à Ordem de Santo Agostinho. Robert Prevost foi eleito ao segundo dia de Conclave, na quarta votação, e sucede assim ao Papa Francisco.