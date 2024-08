A primeira moeda de 1 libra com o retrato oficial do Rei Carlos III entrou em circulação geral como parte de uma coleção inspirada em plantas e animais encontrados nas quatro nações do Reino Unido, conta o The Guardian.

Neste momento, mais de 3 milhões de moedas estão a chegar às caixas registadoras e aos bolsos dos britânicos.

Todas as espécies incluídas nos designs, supervisionados pelo monarca, estão em programas ativos de conservação e retratam a flora e a fauna encontradas em diferentes partes do Reino Unido.

Além das abelhas, as futuras moedas vão ter um arganaz, um esquilo vermelho, uma folha de carvalho, um tetraz (ave em vias de extinção), um papagaio-do-mar, um salmão, uma rosa (de Inglaterra), um narciso (do País de Gales), um cardo (da Escócia) e um trevo (da Irlanda do Norte).

Assim, estes desenhos de moedas vão acabar por substituir o atual escudo, que apresenta um emblema das nações de origem e que foi introduzido pela Rainha Isabel II em 2008.