O primeiro embate teve lugar na segunda-feira, 13 de maio, na SIC, e opôs os cabeças de lista Sebastião Bugalho (AD), Marta Temido (PS), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre).

"Com a moderação de Clara de Sousa, o debate registou uma audiência média de 852 mil telespetadores, a que correspondeu um 'share' de 17,3%", refere Universal McCann (UM), na análise.

Agora, "se compararmos com o debate que deu início à campanha de 2019, que colocou frente a frente os cabeça de lista dos partidos com assento no Parlamento Europeu (PS, PSD, CDS; PCP, BE e PDR), vemos que o interesse dos portugueses no debate de ontem [segunda-feira] foi maior", prossegue a UM.

Em 01 de maio de 2019, "o confronto entre os vários líderes dos partidos presentes no Parlamento Europeu verificou uma audiência média de 777 mil telespetadores e um 'share' de 17,9%, menos 10% face aos 852 mil telespetadores registados" na segunda-feira.

Apesar do debate no dia 13 de maio, "a TVI foi o canal líder em audiências com um 'share' de 17,0%, seguida da SIC com um 'share' de 14,0% e da RTP1, com um 'share' de 12,9%".

O debate, transmitido na SIC, "foi o segundo programa mais visto do dia, ficando apenas atrás do programa 'Big Brother – Especial', da TVI, que alcançou uma audiência média de um milhão e 18 mil telespetadores e um 'share' de 20,5%".

"Analisando a audiência média ao longo do debate, vemos que quando o debate teve início, por volta das 21:00, a SIC liderava com alguma vantagem sobre a TVI", e "à medida que o debate decorria, diferença entre SIC e TVI foi diminuindo até as 21:27, altura em que a TVI subiu à liderança trocando de posição com a SIC", refere a UM.

A audiência da SIC "manteve-se estável até ao final do debate, verificando-se uma nova aproximação à TVI assim que o programa 'Big Brother – Especial' terminou por volta das 21:51", denota, destacando ainda "o ligeiro crescimento da SIC Notícias mal terminou o debate, com os portugueses a mostrarem interesse na análise do debate".

Os debates vão contar com a presença dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República e haverá seis debates com quatro partidos de cada vez, um debate com todos os partidos com assento na Assembleia da República e outro com os partidos sem assento parlamentar.

Os debates serão transmitidos pela RTP, SIC e TVI em horário nobre, num modelo inédito, recorda a UM.

As eleições europeias estão marcadas para 09 de junho.