“A questão é: se temos novas regras nacionais individuais, como é que convencemos as pessoas a vacinarem-se?”, salientou Bettel, acrescentando considerar “uma má ideia” não se fazer distinção entre pessoas vacinadas e não vacinadas.

“Não é a decisão que vou defender na sala”, sublinhou, à entrada para a reunião do Conselho Europeu, que hoje decorre em Bruxelas.

Itália juntou-se a Portugal e Irlanda ao obrigar todos os viajantes que entram no seu território a apresentar um teste negativo de diagnóstico à doença covid-19, ainda que as pessoas possuam um certificado digital covid da UE (documento digital que prova que uma pessoa tem a vacinação completa, recuperou da doença nos últimos 6 meses ou recebeu um resultado negativo).

Os chefes de Estado e de Governo da EU celebram hoje em Bruxelas a última cimeira do ano, marcada pela situação geopolítica tensa a Leste, e que assinala a estreia do novo chanceler alemão.

A agenda deste Conselho Europeu volta ainda a ser consagrada ao combate à pandemia da covid-19, tema incontornável há quase dois anos e ‘reavivado’ com o surgimento da nova variante Ómicron, com os líderes dos 27 a discutirem ainda os preços da Energia, a futura política de segurança e defesa da União e os preparativos da cimeira com a União Africana (UA), prevista para o início de 2022.

Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa.