"É uma homenagem a vossa alteza, ao Reino de Espanha, à nossa amizade para sempre", afirmou o chefe de Estado.

Esta é a primeira deslocação oficial ao exterior da filha mais velha do monarca de Espanha, Felipe VI.

A princesa Leonor foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, com honras militares, pelas 12:00, após ter depositado uma coroa de flores no túmulo de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos.

A Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício de funções de soberania.

No Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa oferece hoje um almoço em honra da princesa das Astúrias.

Depois, pelas 15:15, os dois têm prevista uma visita conjunta ao Oceanário de Lisboa.

Nesta visita a Portugal, a princesa das Astúrias está acompanhada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares.