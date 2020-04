Em comunicado, a GNR adianta que o homem, de 40 anos, "possuía já no exterior do edifício um cofre e no interior da instituição bancária encontravam-se vários milhares de euros que poderiam ter sido subtraídos".

A GNR estabeleceu um cerco ao edifício quando chegou ao local, detetando o homem ainda no interior das instalações. Ao aperceber-se da presença dos militares, o suspeito "tentou fugir através de uma residência anexa", lê-se na nota.

O homem, com antecedentes criminais por sequestro, passagem de nota falsa e furtos, ficou em prisão preventiva após ter sido hoje presente ao Tribunal Judicial de Loulé.