Em comunicado, a PJ refere que o suspeito foi detido pelo crime de ofensas à integridade físicas graves agravadas pelo resultado, mas salvaguarda que os motivos que levaram à morte do homem de 73 anos “ainda não [estão] totalmente esclarecidos”.

O homem foi identificado e detido fora de flagrante delito.

Na nota à imprensa, a PJ refere que os factos ocorreram na quinta-feira, nas imediações da igreja de Vila das Aves, em Santo Tirso (distrito do Porto), sendo os intervenientes “conhecidos entre si há vários anos”.

“Por motivos ainda não totalmente esclarecidos, os dois envolveram-se em agressões físicas junto à viatura da vítima, as quais foram presenciadas por um terceiro que os tentou separar. Na sequência das várias agressões que lhe foram infligidas, a vítima, um homem de 73 anos, com dificuldades de locomoção, caiu e faleceu no local”, lê-se no comunicado.

O suspeito, que tem antecedentes criminais por crimes de desobediência, furto, furto qualificado e falsidade de testemunho, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.