“Não sei se há abertura. Tem é de haver, pelo menos, essa abordagem por parte do legislador, encontrar as soluções que sejam compatíveis com o nosso direito e soluções que funcionem, não algumas como hoje estão previstas na lei, em que não se incentiva as pessoas a colaborar. Tem de ser encontrada uma solução em conformidade com a Constituição, com a ideia que o parlamento e a representação parlamentar tiverem. Temos de pensar nisso seriamente”, disse.

Paralelamente, o procurador-geral distrital de Lisboa – e antigo responsável pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) - salientou o aumento do número de denúncias nos últimos anos e as “limitações” do Ministério Público (MP) para enfrentar todas as exigências.

“A situação no MP, nomeadamente na área da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, é complicada. Efetivamente, há falta de magistrados e a falta de meios tecnológicos nos DIAP é evidente. Em muitas situações, não há possibilidade de fazer gravações de interrogatórios com qualidade. O MP e a PJ têm feito o seu trabalho com as limitações de meios que têm e fazemos aquilo que podemos”, concluiu.