Garland disse que nomeia para essa função David Weiss, o procurador dos Estados Unidos no Estado de Delaware que tem estado a investigar as transações financeiras e comerciais do filho do Presidente.

Na terça-feira, Garland indicou que Weiss lhe tinha dito que “na sua opinião, a sua investigação tinha alcançado um ponto em que ele deveria continuar o trabalho como Procurador Especial e pediu para ser nomeado como tal”.