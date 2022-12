Há falta de animadores para festas de Natal em Portugal, quem o diz é a plataforma de serviços locais Fixando. Para tentar resolver esse problema foi lançada uma campanha online para angariação de Pais Natais.

"Até dia 16 de dezembro, a Fixando agilizará o processo de registo na plataforma a todos os interessados em prestar serviços de animação como Pai Natal. Adicionalmente, os prestadores nesta área terão, também, acesso a uma proposta gratuita por dia, para que possam entrar em contacto com clientes imediatamente", explica a empresa, em comunicado.

Alice Nunes, diretora de novos negócios da Fixando, diz que "esta é uma oportunidade aliciante para quem gosta de trabalhar com crianças e em animação de eventos". "Com os pedidos para contratação de Pais Natais a traduzirem-se num rendimento médio de 135 euros por serviço, com uma duração média de duas horas", garante

"Com dois serviços por dia, num fim de semana é fácil atingir mais de 500 euros, bastando apenas um pequeno investimento no fato, que custa cerca de 30 euros já com botas e adereços (barba e bigode)", esclarece a gestora.

A análise da Fixando revela ainda que é no distrito de Lisboa (43%) que se concentra o maior número de pedidos por este serviço natalício, seguido pelo Porto (17%), Aveiro (10%) e Braga (8%).

A empresa prevê angariar cerca de 1.000 Pais Natais em todo o país, durante os próximos dias.