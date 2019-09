“Esta iniciativa foi uma decisão muito importante. Há muitos meses que está a ser discutida e a ser planeada, porque chegou o tempo para o Tibete. Perdemos o nosso país há 60 anos. E também são cerca de 60 anos de silêncio por parte das Nações Unidas e por parte da comunidade internacional”, disse hoje, numa entrevista à agência Lusa, Thubten Wangchen, que desde 2011 é membro do parlamento tibetano no exílio, com sede em Dharamsala (norte da Índia).

Lisboa foi a segunda paragem do périplo europeu “Diálogo para a Paz”, que arrancou na segunda-feira em Barcelona e que irá passar durante os próximos dois meses por cidades como Bruxelas, Paris, Londres, Berlim, Copenhaga, Viena ou Bucareste.

À Lusa, Thubten Wangchen explicou que a iniciativa pretende ser um “apelo urgente” à União Europeia (UE) e aos governos e parlamentos europeus para que unam vozes e tentem promover um diálogo, um “frente-a-frente”, entre o Dalai Lama (o líder espiritual tibetano que vive exilado desde 1959 em Dharamshala) e o Presidente chinês, Xi Jinping, “o mais rápido possível”.

Diálogo esse, segundo defendeu, deve ser realizado sob os auspícios das Nações Unidas e da comunidade internacional.

Thubten Wangchen lembrou que desde 2008 não existem negociações entre o Dalai Lama e Pequim.

“O que procuramos é um diálogo verdadeiro. (…) Para tentar encontrar uma solução, uma solução de compromisso, que seja boa para o Tibete e que seja boa para a China. Não estamos a pedir a separação, não estamos a pedir a independência da China. Pedimos um caminho intermédio, uma solução de meio-termo, uma autonomia genuína da China”, afirmou o representante.