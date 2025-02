Em reação à divulgação das vagas para o ensino superior, a Fenprof avisou que os alunos dos cursos de Educação Básica que começam este ano o ciclo de estudos só vão acabar em 2030 e que, por isso, a medida não terá efeitos imediatos para resolver a atual falta de professores.

Em comunicado, a Fenprof referiu que não desvaloriza o aumento do número de vagas nesta área, mas alertou para a necessidade de resolver o problema da falta de professores a curto prazo. “Nesse ano [em 2030], a continuar a ser feito pouco para dar resposta imediata à falta de professores, o problema terá atingido um nível gravíssimo, dado o crescente número de aposentações”, lê-se no documento.

Em relação ao número de aposentações, esta estrutura sindical fez as contas e revelou que, só em 2025, já se registaram 1.096 reformas, mais 4,6% em comparação ao ano passado.

A Fenprof disse ainda que, neste momento, o Governo deveria optar pela rápida valorização da carreira de professor. “Dar combate à falta de professores, de imediato, passa por tornar atrativa a profissão para os muitos milhares que a abandonaram e que deverão ser ganhos para regressarem”, referiu o sindicato.

O número de vagas para o ensino superior foi conhecido hoje. As universidades e institutos politécnicos têm no próximo ano letivo mais vagas nos concursos de acesso, disponibilizando 101.798 lugares em licenciaturas e mestrados integrados.

No geral, volta a haver um ligeiro aumento de vagas, destacando-se os cursos que dão acesso à profissão de professor: As vagas nos ciclos de estudo de Educação Básica aumentaram 20%, passando agora a haver 1.197 vagas (mais 204 do que no ano passado).

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação alterou o diploma que define as orientações e limites na fixação de vagas para acesso e ingresso na Educação Superior em 2025, dando carta aberta às instituições para aumentar as vagas dos ciclos de estudo de Educação Básica sem qualquer limite além do limite máximo de admissões.