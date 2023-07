O governante explicou que “problemas sociais exigem respostas sociais” e que será reforçado o policiamento nomeadamente junto às residências universitárias.

De acordo com José Luís Carneiro, a estratégia de segurança urbana contou com 400 contributos da sociedade civil, associações, Governo e autarquias. O Escola Segura é o programa mais antigo de policiamento de proximidade que existe no país.