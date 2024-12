Milhares de militares britânicos que foram dispensados do serviço devido à sua homossexualidade podem, a partir de hoje, candidatar-se a indemnizações no valor de até 70 mil libras cada um, para reconhecer o sofrimento causado por uma proibição que vigorou entre 1967 e 2000, conta o The Guardian.

Assim, as pessoas que foram dispensados devido à sua sexualidade vão ter direito a um pagamento fixo de 50 mil libras esterlinas, acrescido de outros pagamentos até 20 mil libras esterlinas, em função da gravidade do tratamento sofrido na altura. Os veteranos também podem solicitar a restauração da sua patente e a alteração do motivo da sua dispensa.

A criação de um esquema de indemnização de 75 milhões de libras no total foi aprovado pelos ministros trabalhistas quase um quarto de século após o fim de uma política que levou à prisão de alguns soldados, enquanto outros foram despojados das suas medalhas e perderam o direito à pensão.

Cerca de 200 a 250 pessoas eram expulsas todos os anos devido à sua sexualidade, embora não se conheçam os números exatos, uma vez que não eram mantidos registos.

O último militar a ser enviado para a prisão por ser homossexual foi David Bonney, que foi considerado culpado num tribunal marcial na Cornualha, em 1993. Bonney disse ter sido objeto de uma investigação de dois anos depois de ter sido encontrado um exemplar do Gay Times no seu quarto, tendo sido posto sob escuta e seguido pela polícia militar.