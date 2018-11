O processo de expansão, que terá um custo total de cerca de 5 milhões de dólares (4,3 milhões de euros), permitirá aumentar significativamente a capacidade de acolhimento de alunos, disse à Lusa o diretor da escola, Acácio Brito.

Está prevista a construção de mais um piso no edifício principal, a construção de uma sala multiusos que servirá como auditório e ginásio e ainda a instalação de dois campos desportivos, entre outras melhorias e alterações.

Este ano a EPD tem 1.032 alunos, com 270 no ensino pré-escolar, 376 no 1.º ciclo, 131 no 2.º ciclo, 144 no 3.º ciclo e 121 no ensino secundário.

Intervindo na apresentação da maquete, o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, recordou as longas listas de espera que a EPD já tem atualmente.

As obras são, disse, "mais um passo deste processo de melhorar as condições que permitem a esta Escola proporcionar uma educação de qualidade e manter-se como referência, na oferta educativa em Timor-Leste".